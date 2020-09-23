عمر كمال يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:47 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تعرض المطرب عمر كمال، خلال الساعات الماضية، لوعكة صحية، وأعلن عن ذلك الخبر شقيقه محمود، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"

نشر شقيقه صورة له من داخل المستشفى، وعلق عليها قائلاً:"ألف مليون سلامة عليك ياحبيبي، ربنا ما يجيب فيك حاجة وحشة أبدا يارب، ولا أشوف فيك حاجة وحشة ابدا، ويبعد عنك أي شر يارب".

وفي سياق آخر، تعاون عمر كمال مع صديقه المطرب الشعبي حسن شاكوش في أغنية جديدة تحمل اسم"هنعمل لغبطيطا"، والأغنية من توزيع إسلام ساسو، ومن كلمات إسلام المصري، وتصميم عبد الله باندا.

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