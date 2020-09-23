"عيدكم عيدنا رغم جراح لبنان"..‏ زين العمر يهنئ السعودية بالعيد الوطني

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:45 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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حرص الفنان اللبناني زين العمر على تهنئة المملكة العربية السعودية وشعبها بالعيد الوطني.

ونشر زين كلمات من القلب عبر حسابه الرسمي بموقع تدوين التغريدات تويتر وقال: في عيدكم الوطني لكم محبتنا
في عيدكم جعل الله مملكة الخير دائماً أبية شامخة عزيزة.

وتابع: شكراً للسعودية لكل ما قدمته الى وطننا الحبيب لبنان من مساعدات على مر السنين حما الله السعودية قيادة وشعباً، عيدكم عيدنا رغم جراح لبنان.

يذكر أن زين العمر كان قد شارك محبيه منذ أيام بصورة جمعته بالشحرورة صباح وظهر فيها وهو صغير، وقال : ‏أجمل صورة على قلبي مع الخالدة الشحرورة.

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