عاجل.. فينالدوم يصدم كلوب ويدير ظهره للريدز

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:19 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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وجه الهولندي جورجينيو فينالدوم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي صدمه قوية لعشاق الريدز وذلك بعد أن قدم الفريق له عرض جديد من أجل تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الصيف المُقبل.

وقالت صحيفة " ميرور " البريطانية أن الهولندي رفض العرض ويخطط للرحيل عن الفريق بصورة مجانية بنهاية الموسم الحالي.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب الهولندي يرى مستقبله مع بطل البريميرليج محل شك خاصةً بعد أن تعاقد النادي مع الإسباني تياجو ألكانتارا من بايرن ميونخ.

وكان فينالدوم مطلوب بقوة من الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة والذي عمل معه في منتخب الطواحين.

لكن اللاعب قرر أن يُكمل الموسم مع الريدز بسبب إعتماد كلوب عليه في الكثير من المباريات لكن قدوم الكانتارا سيدفعه للبقاء إحتياطياً في الكثير من المباريات.

 

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