رسميا.. ولفرهامبتون يعلن التعاقد مع سيميدو

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:16 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
أعلن نادي ولفرهامبتون الإنجليزي اليوم الأربعاء 23 سبتمبر رسميا التعاقد مع البرتغالي نيلسون سيميدو نجم نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وأصدر نادي ولفرهامبتون بيان رسمي منذ قليل عبر موقعه الخاص يعلن خلاله ضم سيميدو هذا الصيف حتى عام 2023 مع وجود بند بأحقية التجديد حتى عام 2025.


كما أكد نادي برشلونة في بيان رسمي أنه باع سيميدو إلى ولفرهامبتون بقمية 30 مليون يورو بجانب 10 ملايين كإضافات.


وقد شارك نيلسون سيميدو في 40 مباراة مع نادي برشلونة خلال الموسم الماضي بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدفين آخرين.

أخبار تهمك

فضيحة جديدة تهز بي إن سبورتس وقطر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

منذ يوم

مفاجأة بشأن احتمالية عودة كارتيرون إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يقترب من صفقة برازيلية

منذ ساعتين و 23 دقيقة

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتخذ قرار ناري ضد باتريس كارتيرون

منذ ساعتين و 51 دقيقة

آخر تطورات صفقة انتقال ديست إلى برشلونة

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. تداول صورة لعمر كمال بعد إصابته بحالة إعياء شديدة

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من حسم ضم محمد إبراهيم

منذ ساعتين و 23 دقيقة

لجان تفتيش وزارية تغزو الجبلاية والزمالك والاتحادات

منذ أقل من ساعتين

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام نادي مصر في الدوري

منذ 36 دقيقة

ليفربول ينتزع "الأغلى في العالم"

منذ ساعتين و 54 دقيقة

برشلونة ينتقم من بايرن ميونيخ

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يحسم قراره بشأن التعاقد مع جايمي باتشيكو

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يقضي على أحلام كومان

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الأهلي أمام الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 25 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:59 ص

موعد مباراة الأهلي أمام الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

09:01 ص

برشلونة ينتقم من بايرن ميونيخ

11:30 ص

برشلونة يقترب من صفقة برازيلية

11:00 ص

عاجل.. تداول صورة لعمر كمال بعد إصابته بحالة إعياء شديدة

03:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»