الانتقالي السوداني: المباحثات مع الجانب الأمريكي في الإمارات اتسمت بالجدية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:13 م
حمدوك
حمدوك
وكالات
Advertisements

أفاد إعلام مجلس السيادة الانتقالي، اليوم الأربعاء، بأن مباحثات الوفد السوداني مع الجانب الأمريكي في الإمارات اتسمت بالجدية والصراحة.

 

وكشف إعلام مجلس السيادة الانتقالي، أن المحادثات تطرقت لعدد من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها مستقبل السلام العربي الإسرائيلي.

 

وناقشت المباحثات عدداً من القضايا وعلى رأسها قضية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلن الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مساء اليوم الإثنين، أن خريطة طريق ستعد في الـ50 يوم الأولى لتنفيذ اتفاق السلام في جوبا، وأن رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت أكد على أنه ليس هناك أي تمديد آخر بشأن تشكيل الحكومة.

 

وأعرب نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عن تفاؤله بالوصول إلي سلام خلال المائة يوم، و"تشكيل الحكومة  لينعم الشعب في الجنوب بالسلام والاستقرار".

 

وقال دقلو في تصريح صحفي عقب مباحثات أجراها مع رئيس دولة جنوب السودان في القصر الرئاسي بجوبا، إن سلفاكير أكد جاهزيته لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه في مدينة عنتيبي الأوغندية.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حمدوك المجلس الانتقالي السوداني المبحاثات السودان

أخبار تهمك

موعد مباراة الأهلي أمام الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 26 دقيقة

مفاجأة بشأن احتمالية عودة كارتيرون إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يتخذ قرار ناري ضد باتريس كارتيرون

منذ ساعتين و 52 دقيقة

فضيحة جديدة تهز بي إن سبورتس وقطر

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة ينتقم من بايرن ميونيخ

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

منذ يوم

لجان تفتيش وزارية تغزو الجبلاية والزمالك والاتحادات

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يقضي على أحلام كومان

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم ضم محمد إبراهيم

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الزمالك يحسم قراره بشأن التعاقد مع جايمي باتشيكو

منذ حوالي 3 ساعات

آخر تطورات صفقة انتقال ديست إلى برشلونة

منذ ساعة و 25 دقيقة

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام نادي مصر في الدوري

منذ 37 دقيقة

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تداول صورة لعمر كمال بعد إصابته بحالة إعياء شديدة

منذ حوالي 9 ساعات

ليفربول ينتزع "الأغلى في العالم"

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يقترب من صفقة برازيلية

منذ ساعتين و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

نائب رئيس المجلس العسكري السوداني يزور جوبا

الأطراف السودانية تلتقي مجددًا في جوبا خلال الأسبوع الجاري

مجلس السيادة السوداني والحركات المسلحة يجتمعان من أجل السلام

المجلس السيادي بالسودان يؤكد على أهمية السلام للبلاد

مجلس السيادة السوداني يبحث مفاوضات السلام وزيارة الرئيس الإريتري

السودان.. تشكيل لجنة تنفذ الاتفاقات مع إرتيريا

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:59 ص

موعد مباراة الأهلي أمام الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

09:01 ص

برشلونة ينتقم من بايرن ميونيخ

11:30 ص

برشلونة يقترب من صفقة برازيلية

11:00 ص

عاجل.. تداول صورة لعمر كمال بعد إصابته بحالة إعياء شديدة

03:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»