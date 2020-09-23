"كنت بهزر مع صحابي".. شاب يبتلع هاتف محمول في كفر شكر

أكد أحمد رشاد شقيق حسن رشاد الشاب الذي خضع لجراحة بقسم الجراحة بمستشفى بنها الجامعي لاستخراج تليفون محمول ابتلعه منذ 7 شهور، أن حالة شقيقه مستقرة وأنه يخضع للعلاج بالمستشفى ويتلقى الرعاية والعلاج والمتابعة الصحية، مشيرا إلى أن الحالة مستقرة وفق ما أبلغه الأطباء المعالجين.

وقال الدكتور أحمد شلوح مدرس الجراحة بطب بنها والمستشفيات الجامعية، إن الحالة مستقرة، مشيرا إلى أن عدم تفاعل بطارية الجهاز مع الجسم أنقذ المريض من الموت المحقق حيث لم تتفاعل البطارية مع الجسم نظرا لوجود لاصق على مكانها مما أنقذ حياة المريض.





وأشار "شولح"، أن الحالة تعد معجزة، خاصة أن الجهاز عريض لا يسهل ابتلاعه بالشكل الطبيعي كما أن عزله باللاصق ساهم في إنقاذ حياة المريض لأنه منع البطارية من التفاعل مع الجسم والتي كان من الممكن أن تنفجر أو تتحلل في داخل المعدة وتودي بحياته.





وكانت أشعة تليفزيونية تم إجراؤها بمستشفيات بنها الجامعية، قد أظهرت اليوم، وجود تليفون محمول بمعدة شخص، قام ببلعه منذ فترة وصلت لـ 7 أشهر حتى الآن.





وقال الدكتور محمد الجزار، استشاري أورام الصدر وأستاذ جراحة القلب والصدر والمناظير بكلية الطب جامعة بنها، إنه تم استقبال المريض اليوم ويدعى "حسن رشاد" 28 عاما، من مدينة كفر شكر بالقليوبية، وتم إجراء أشعة تليفزيونية على الصدر والبطن، وتم اكتشاف وجود تليفون بمعدته.





وأوضح الجزار أن المريض أكد أنه قام ببلع التليفون منذ 7 شهور على سبيل المداعبة مع أصدقائه دون أن يعلم أي فرد من أبناء أسرته، موضحا أنه بسؤاله عن سكوته طوال هذه الفترة أكد أنه كان يظن أن التليفون سيخرج بمجرد حدوث استرجاع بالمعدة مرة أخرى، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن.



