إسرائيل تسجل 6861 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة في إسرائيل، اليوم الأربعاء، 6861 إصابة جديدة أمس، وكان الرقم القياسي السابق في الأسبوع الماضي، وبلغ 5533 إصابة جديدة في يوم واحد.

وكانت السلطات الإسرائيلية، فرضت إغلاقاً صحياً شاملاً بدايةً من الثانية من بعد ظهر الجمعة الماضية، في مسعى لمواجهة وباء فيروس كورونا في البلاد لمدة 3 أسابيع.

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 1273 وفاة، والإصابات إلى 190,929 إصابة، منذ بدء الجائحة.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، أنها رصدت خلال الساعات الـ24 الماضية 5299 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، 1616 منها منذ منتصف الليل.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في إسرائيل منذ بداية الجائحة 183602، بما في ذلك 132449 حالة شفاء و49927 حالة نشطة (ما يمثل زيادة بـ913 حالة نشطة منذ منتصف الليل).