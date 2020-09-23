بهذه الكلمات.. باسكال مشعلاني توجه رسالة إلى جمهورها ومحبيها

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:00 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



ونشرت باسكال مشعلاني عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لها، وعلقت قائلة"صباح الخير أشياء بسيطة قادرة على صنع الفرح بداخلك فقط كن قنوعا بما تملك ولا تنظر إلى غير راضي بنصيبك وقدرك ومؤمنا بالله ومن سعيد"



يذكر أن آخر أعمال باسكال مشعلاني دويتو إيساف يحمل اسم "فرصة تانية" من إخراج فادي إلياس، والأغنية من كلمات رمضان محمد، وألحان أحمدالبرازيلي، وتوزيع محمد الشاعر،وتقول كلمات الأغنية: تصعبت مرة واحدة ومين هيواسى ويطيب، يابخت إللى وقت الشدة، ربنا جنبه وقريب، قفلت أبواب بيوت الله لكن أبوابه مفتوحة.

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