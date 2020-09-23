قبيل انطلاقه.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الدبلومات الفنية
الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:00 م
أحمد القاسم
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بعد انتهاء المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات، بدأ الضوء يتسلط على طلاب الدبلومات الفنية الذين يبدأون في تسجيل رغباتهم في تلك المرحلة للالتحاق بعدد من الكليات والمعاهد التي خصصها لهم مكتب التنسيق ووزارة التعليم العالي.
وكانت وزارة التعليم العالي أعلنت عن انطلاق تسجيل الرغبات في تلك المرحلة منذ يوم الخميس الماضي الموافق 17 سبتمبر حتى مساء الإثنين الموافق 21 سبتمبر، إلا أن مكتب التنسيق قرر أمس مد التسجيل في تلك المرحلة 24 ساعة جديدة وانتهت أمس الثلاثاء في تمام السابعة مساء.
ويبلغ عدد الطلاب الناجحين في امتحانات الدبلومات الفنية، الدور الأول، هذا العام أكثر من 537 ألفًا من الطلاب الذين أدوا الإمتحان هذا العام 2020، والذين يبلغ عددهم 776 ألفًا و161 طالبًا وطالبة.
وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات بشأن تنسيق الدبلومات الفنية للتسهيل على الطلاب الذين يبحثون عنه:
- أعلن مكتب التنسيق أن موعد بدء تسجيل رغبات القبول بالجامعات للطلبة خريجى الدبلومات سيكون بنهاية شهر سبتمبر الجارى، فمن المتوقع أن يفتح باب تسجيل الرغبات بداية الأسبوع المقبل.
- سيتم قبول نسبة 10% من الطلاب الناجحين في الدبلومات في الكليات التي تقبل طلاب الدبلومات، على أن يتم قبول 90% من طلاب الثانوية العامة بتلك الكليات.
- يمكن الطلاب الدبلومات الفنية 2020، تسجيل الرغبات من هنا
- ولتسجيل الرغبات الدخول عبر بوابة الحكومة المصرية، ثم اختيار خدمة تنسيق الشهادات الفنية، ثم إضافة البيانات المطلوبة والاسم، وأخيرا اختيار قائمة تسجيل الجامعات والكليات لتحديد رغبة الطالب.
- هناك عدد من الكليات متاحة لطلاب الدبلومات أهمها كلية التربية جامعة المنصورة التي تدرس قسم تبريد وتكييف وقسم الكهرباء وقسم الخياطة والملابس، كلية الإدارة والحاسب الآلي التي تتواجد في بورسعيد لدراسة الحواسيب والكهرباء والاتصالات والالكترونيات والمنسوجات والبناء،
- وهناك معاهد أيضا أبرزها تخصص هندسة ميكاترونس المتواجدة في معهد السويس معهد السويس للتعليم الصناعي، معهد بني سويف للتعليم الصناعي الذي يختص بدراسة الميكانيكا والكهرباء والمعماري والنسيج، وكذلك المعهد الفنى بالاسكندرية لدراسة شبكة النقل والتوزيع وصيانة السيارات والتبريد والتكييف الهوائي دراسة الزخرفة وتشطيب الهندسة الصحية.