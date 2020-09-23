"التجاري الدولي" يعين جاي مايكل إلى مجلس الإدارة عضواً غير تنفيذي مستقل

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:42 م
البنك التجاري الدولي
البنك التجاري الدولي
نيفين سمير
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 كشفت البورصة المصرية اليوم عن إعلان البنك التجاري الدولي عن  قبول جاي مايكل باسلو لترشيحه للانضمام إلى مجلس الإدارة كعضو غير تنفيذي مستقل

وأوضح البنك في بيان للبورصة المصرية اليوم أنه تم الموافقة عليه من قبل البنك المركزي المصري، وسيتم اعتماد تعيين باسلو من مجلس الإدارة في اجتماعه القادم في 12 أكتوبر المقبل.

وحقق البنك أرباحاً بلغت 4.997 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 5.35 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 12.47 مليار جنيه، مقابل 10 مليارات جنيه في النصف الأول من العام الماضي.

وارتفع سهم البنك في البورصة اليوم بنسبة 0.09% ليصل سعره حتي الأن الي 67.2 جنيه.

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