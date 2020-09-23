هالة صدقى تكشف آخر مستجدات قضيتها مع زوجها

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:47 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشفت الفنانة هالة صدقي آخر مستجدات قضيتها مع زوجها السابق، موضحة أن القضية تم إلغائها بعدما تخلف زوجها عن حضوره أمس عن ساحة المحكمة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت هالة صدقي منشورًا قالت فيه:"بالأمس تم إلغاء القضية المهينة المشينة لى ولأولادى، من الزوج المحترم، لعدم دخول محاميه القاعة، بعد تأكده من حضورنا ومعنا كل الأدلة والبراهين، على كذبه وادعائه، وتكرم القاضى لتأجيلها لآخر الرول، لإصرارى على تكملة القضية، وألغيت القضية لكنه نجح فى التشهير".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي الدرامية مسلسل "ليه لأ"، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، بطولة أمينة خليل، عمر السعيد، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، مريم الخشت، هاني عادل، عمر السعيد، ناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.

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