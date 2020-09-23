بالمستندات.. المشدد 8 سنوات لمدير شركة وآخر لاستيلائهما على 30 مليون جنيه

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية برئاسة المستشار مجدي عبد الباري مدير شركة استيراد وتصدير وآخر بالسجن المشدد لمدة 8 سنوات في اتهامهما بالتزوير والاستيلاء على 30 مليون جنيه من أحد البنوك.





وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهما تهم التزوير والاستيلاء على مبلغ مالي من أحد البنوك.





وقال أمر الاحالة ان المتهمين اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة، بطريق الاصطناع بأن قاموا بالاتفاق على اصطناعهما على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة وذلك بان اتفق المتهم الأول مع الثاني علي اصطناع تلك المحررات، ومساعده في ذلك بأن أمده بالبيانات، فقام المتهم الثاني بتحرير بيانات تلك الخطابات ومهرها بخاتم الشركة، وقام المجهول بتذيلها بتوقیعات نسبها زورا للمختصين بتحريرها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.



