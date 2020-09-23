رصد مركبة كورية شمالية قادرة على حمل رأس نووي

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:39 م
مركبة كورية شمالية
مركبة كورية شمالية
وكالات
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رصدت مؤسسة أبحاث أمريكية، مركبة ربما كانت تحمل صاروخا باليستيا في ساحة مخصصة لتدريبات العروض العسكرية في كوريا الشمالية، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

 

وأظهرت صورة التقطها قمر صناعي تجاري يوم الثلاثاء، "مركبة ذات صلة بحمل الصواريخ على الأرجح" في ساحة ميريم للتدريب على العروض العسكرية خارج العاصمة بيونغ يانغ.

 

وأوضحت مؤسسة (38 نورث) التي تتابع الأحداث في كوريا الشمالية: "في حين أن وضوح الصورة غير كاف لتحديد طبيعة المركبة على وجه الدقة، يشير الحجم النسبي والشكل إلى أنها قد تكون مركبة لنقل ونصب وإطلاق صاروخ كبير".

 

وذكرت المؤسسة التي تتابع الأحداث في كوريا الشمالية، أن حجم المركبة كبير بما يكفي لحمل أحد صواريخ كوريا الشمالية الباليستية العابرة للقارات، التي يُعتقد أنها قادرة على حمل رأس نووي إلى أهداف بعيدة المدى، ويمكن أن تصل لأي مكان في الولايات المتحدة.

 

وكشفت تقرير المؤسسة، أن هناك احتمالا أن تكون المركبة شيئا آخر، لكنهم قالوا إن هذا يبدو "غير مرجح في هذا الموقع تحديدا وهذه الظروف".

 

كما أظهرت الصورة أيضا تشكيلات كبيرة من الجنود والعربات خلال تدريب في هذه الساحة.

 

وقالت المؤسسة: "التدريب الذي جرى مؤخرا يشير بقوة إلى عرض عسكري كبير مزمع إقامته في الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس حزب العمال الكوري، التي تحل في العاشر من أكتوبر".

 

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مركبة كورية شمالية كوريا الشمالية رأس نووي

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