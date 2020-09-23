البورصة تنفذ صفقة علي أسهم " المصرية العقارية" بقيمة 27.2 مليون جنيه

نفذت البورصة المصرية، اليوم صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة المجموعة المصرية العقارية.





وأوضحت البورصة ، أنه تم تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم المصرية العقارية المصدرة لعدد 3,062,000 سهم بقيمة إجمالية 27,221,180 جنيه.





وحققت الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري، صافي ربح بلغ 9.06 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 24.63 مليون جنيه أرباحاً خلال النصف الأول من 2019.





وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 12.45 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 69.78 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وبشأن القوائم المستقلة، تراجعت أرباح الشركة خلال النصف الأول من 2020 لتسجل 9.06 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 24.63 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.



