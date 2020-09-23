مشتريات "العرب" تدفع مؤشرات البورصة لمواصلة الصعود بمنتصف الجلسة

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بمشتريات العرب على الاسهم التى تحمل أنباء إيجابية بالعديد من القطاعات و كذلك الاسهم المضاربية بعد تحقيق العديد منها لنسب ربحية عالية خلال الفترة الأخيرة







