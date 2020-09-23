مشتريات "العرب" تدفع مؤشرات البورصة لمواصلة الصعود بمنتصف الجلسة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:31 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بمشتريات العرب  على الاسهم التى تحمل أنباء إيجابية بالعديد من القطاعات و كذلك الاسهم المضاربية بعد تحقيق العديد منها لنسب ربحية عالية خلال الفترة الأخيرة


وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 11021 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.61% ليصل إلى مستوى 2022 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.18% ليصل إلى مستوى 2920 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.86% ليصل إلى مستوى 977 نقطة.
 

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