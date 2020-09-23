الإعدام لـ خالد الجن لخطفه طفلا وهتك عرضه في دار السلام

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:33 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بالإعدام شنقًا للمتهم "خالد.ا"، نجار وشهرته "خالد الجن" بتهمة خطف وهتك عرض طفل بدار السلام. 

وحكمت المحكمة باجماع الآراء بالإعدام شنقا وأن يؤدي للمدعي المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. 

وكانت المحكمة في جلسة سابقة أحالت القضية إلى فضيلة المفتي للبت في إعدامه من عدمه. 

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال السمري وعضوية المستشارين محمد سامح ومصطفى أنور أمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.

وكشف قرار الإحالة أن المتهم "خالد.م" وشهرته خالد الجن، نجار قام بخطف المجني عليه الطفل سعد بدر سعد والذي لم يبلغ الثمانية عشر عاما بالتحايل مستغلا صغر سنه بأن أوهمه باصطحابه لتناول المأكولات واتجه به إلى مكان بعيد عن أعين الناس وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليه بالقوة والتهديد بأن جسر عنه ملابسه تحت تهديد السلاح الأبيض " سكين " وما أن قاومه حتى نحره لتنفيذ ما ضمر في نفسه من شر وما أن خارت قواه قام بهتك عرضه بمناطق عفته. 

وأضاف قرار الإحالة إلى شروع المتهم في قتل المجني عليه عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن سدد له طعنة بالسلاح الأبيض استقرت في بطنه وقيد يداه وقدميه بحبال بلاستيكيه قاصدا من ذلك قتله فأحدث إصابته إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج.

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خالد الجن بوابة الفجر الفجر

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