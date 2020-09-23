نظام مميكن لتوزيع المرضى.. مستجدات مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار للجراحات الحرجة

في ضوء سعي وزارة الصحة والسكان، لإنهاء قوائم الانتظار للجراحات الحرجة والعاجلة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنظام مميكن، حيث يساهم في توزيع المريض على أقرب مستشفى له حسب طبيعة حالته الصحية.





ويرصد " الفجر "، أحدث مستجدات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء قوائم الانتظار للجراحات الحرجة والعاجلة، من خلال التعامل بالنظام الممكن.





١. استحدثت وزارة الصحة والسكان، النظام المميكن، لتوزيع المريض على أقرب مستشفى له حسب طبيعة حالته الصحية وطبيعة العملية التي يتم إجراؤها.





٢. وناشدت وزارة الصحة، المواطنين ممن يحتاجون التدخلات الجراحية العاجلة سرعة التسجيل ببرنامج قوائم الانتظار، حرصًا على صحتهم.





٣. وتستعد كافة المستشفيات التي تشملها المبادرة يقدرتها على تغطية عدد العمليات على مدار اليوم.





٤. واستطاعت المستشفيات الحكومية، الانتهاء من إجراء 499 ألف و771 عملية جراحية.





٥. بينما نجحت المستشفيات الجامعية، في الانتهاء من 119 ألفًا و97 عملية من أصل عدد العمليات التي تم إجراؤها بالمجان.





٦. وتستقبل وزارة الصحة، استفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذي يعمل يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً.





٧. تنعقد اللجنة العلمية يوميًا لتحدد موعد إجراء العمليات سريعًا بالنسبة للمرضي المتواجدين على رأس القوائم.





٨. متوسط قوائم الانتظار للمرضى 21 يومًا حتى يدخل المستشفى ويجري العملية.





٩. مرضى القلب والعيون هم الأعلى فى قوائم الانتظار.





١٠. علاج المتواجدين في قوائم الانتظار تخطى مبلغ 4 مليارات جنيه حتى الآن ولا يزال العمل قائمًا.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أطلق مبادرة لإنهاء قوائم الانتظار في يوليو عام 2018م، لتخفيف معاناة المصريين من آلام المرض نتيجة انتظارهم على قوائم المستشفيات لإجراء العديد من العمليات المختلفة.





ونفذت وزارة الصحة، خطة للقضاء على قوائم انتظار العمليات الحرجة والتدخلات الطبية المتقدمة، وذلك في إطار الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمريض، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.



