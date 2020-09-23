لجان تفتيش وزارية تغزو الجبلاية والزمالك والاتحادات

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:31 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تشكيل مجموعة من لجان التفتيش التابعة للوزارة ، وتوجيهها إلى بعض الهيئات الرياضية بناء على شكاوى ومذكرات وردت للوزارة وقطاعاتها المختلفة . 


وتضم الهيئات بعض الاتحادات الرياضية منها اتحاد كرة القدم والكرة الطائرة ومن الألعاب الفردية رفع الأثقال والفروسية على سبيل المثال  ، وعدد من الأندية من ضمنها الزمالك.


يأتي قرار الوزير بعد أيام قليلة من تصريحاته بشأن القيام بالدور الرقابي حيال بعض الهيئات الرياضية وتفعيل بنود اللائحة المالية بشأنها . 


ومن المقرر أن تتقدم اللجان بنتائج أعمالها في تقارير رسمية تعرض على الوزير فيما بعد

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