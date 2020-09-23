فرنسا: يجب أن تدرك الأحزب أهمية إعلان الحريري حتى يتسنى تشكيل حكومة

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن إعلان رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري، يمثل فرصة وينبغي أن تدرك كل الأحزاب أهميته حتى يتسنى تشكيل حكومة الآن.

وأضافت الخارجية الفرنسية، في تصريحات نقتلها قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء: "ترحب بالإعلان الشجاع للحريري بأن يسمي رئيس الحكومة اللبناني المكلف مصطفى أديب مرشحا شيعيا مستقلا لتولي حقيبة المالية".

بعد مظاهرات وإحتجاجات شعبية كبيرة رافضة لمبدأ المحاصصة في الحكومة اللبنانية وقع الرئيس اللبناني "ميشال عون" مساء الثلاثاء الماضي مرسوما لتشكيل حكومة جديدة للبلاد برئاسة حسان دياب.

تضم الحكومة الجديدة 20 وزيرا لمحاولة إمتصاص غضب المواطنين اللبنانيين وذلك بعد مرور قرابة الـ 3 أشهر منذ إستقالة حكومة "سعد الحريري".

جاء نصيب السيدات في الوزارة الجديدة كبيرا حيث تولت 6 منهن وزارات "الدفاع والإعلام والمهجرين والعمل والعدل ووزارة الشباب والرياضة".