سوق البحرين المالي يصعد 0.32% مع بداية التعاملات

إستهل سوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.32% رابحاً 4.60 نقطة ليصل إلى مستوى 1447.42 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.3 مليون سهم بقيمة 516.2 ألف درهم.



