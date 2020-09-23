سوق البحرين المالي يصعد 0.32% مع بداية التعاملات
الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:24 ص
نيفين سمير
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إستهل سوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.32% رابحاً 4.60 نقطة ليصل إلى مستوى 1447.42 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.3 مليون سهم بقيمة 516.2 ألف درهم.
وصعد بسوق البحرين اليوم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 17.29% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.32%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.63%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.32%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.20% ، كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.19% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية - بتلكو بنسبة 0.44%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.47% مدفوعاً بصعود سهم شركة مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.61%، فيما تراجع سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.52%.
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