سوق البحرين المالي يصعد 0.32% مع بداية التعاملات

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:24 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
Advertisements
إستهل سوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء علي ارتفاع ،  حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.32% رابحاً 4.60 نقطة ليصل إلى مستوى 1447.42 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.3 مليون سهم بقيمة 516.2 ألف درهم.

 وصعد بسوق البحرين اليوم  قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 17.29% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.32%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.63%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.32%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.20% ، كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.19% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية - بتلكو بنسبة 0.44%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.47% مدفوعاً بصعود سهم شركة مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.61%، فيما تراجع سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.52%.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

مفاجأة بشأن احتمالية عودة كارتيرون إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تغيب سيدة المحكمة عن أولي جلسات محاكمتها بتهمة الاعتداء على ضابط 

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من حسم ضم محمد إبراهيم

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تداول صورة لعمر كمال بعد إصابته بحالة إعياء شديدة

منذ حوالي 8 ساعات

فضيحة جديدة تهز بي إن سبورتس وقطر

منذ ساعتين

برشلونة يقضي على أحلام كومان

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتخذ قرار ناري ضد باتريس كارتيرون

منذ ساعة و 15 دقيقة

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

منذ ساعتين و 46 دقيقة

قلق في الأهلي قبل جلسة الراحلين مع فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

العملاق السعودي يهدد أحلام الأهلي في محمد إبراهيم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

منذ يوم

ليفربول ينتزع "الأغلى في العالم"

منذ ساعة و 19 دقيقة

برشلونة ينتقم من بايرن ميونيخ

منذ 17 دقيقة

الزمالك يحسم قراره بشأن التعاقد مع جايمي باتشيكو

منذ أقل من ساعتين

ليفربول يقترب من حسم صفقة إسماعيل سار

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يقترب من صفقة برازيلية

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.05% بمستهل التعاملات

مؤشر سوق البحرين يصعد 0.29% بمستهل جلسة اليوم

مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.03% بمستهل التعاملات

ارتفاع هامشي لمؤشر سوق البحرين المالي في مستهل التعاملات

مؤشرسوق البحرين المالي يصعد 0.58% في ختام جلسة اليوم

مؤشر سوق البحرين المالي يصعد عند مستوي 1328.3 نقطة في ختام جلسة اليوم

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:01 ص

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

برشلونة يقترب من صفقة برازيلية

11:00 ص

الزمالك يتخذ قرار ناري ضد باتريس كارتيرون

10:33 ص

عاجل.. تداول صورة لعمر كمال بعد إصابته بحالة إعياء شديدة

03:58 ص

ليفربول ينتزع "الأغلى في العالم"

10:29 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»