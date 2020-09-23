إطلاق برنامج ندوات "مجتمعنا مسئوليتنا " بشباب القليوبية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:16 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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بدأت مديرية الشباب والرياضه فى القليوبية تنفيذ سلسة ندوات "السلوكيات المجتمعية ومجتمعنا مسؤليتنا " ضمن خطة نادى التطوع وذلك من مركز شباب اجهور الكبرى بإدارة شباب طوخ طبقًا للجدول الزمنى الذى ينفذ فى ١٨ مركز شباب على مستوى المحافظة بالتعاون مع مشروع "قيم وحياة ". 


تأخذ الندوات الطابع العملى بأن يكون عبارة عن تدريب فى ورش عمل بتقسيم الوقت لثلاث فترات كل فترة ٣٠ دقيقة، تبدأ فيها الورشة الاولبأنشطة تعريفية حول ١١ قيمة، والثانية عبارة عن عصف ذهنى للشباب المشارك بوضع بعض الأسئلة واجابات وافكار جديدة لنشر القيم أما الاخير فتقسم الشباب إلى مجموعات كل مجموعة بتقوم بعرض مقترح بنشر القيمة المختارة، ومدى احتياج المجتمع لها، والوسيلة الفاعلة فى كيفية نشرها. 


و ضمن المقترحات حملات توعوية بالنزول للشارع، ودور الأيتام والرعاية، وايضا تكون من مراكز الشباب نفسها، وبذلك يقوم المشروع بتنفيذ أهدافه من بث القيم والأخلاق داخل النشئ والشباب وابرز المتطوعين الجدد بالوصول لنهاية المشروع، والمساهمة فى تدشين مكتب المتطوعين بالقليوبية لمشروع"قيم.. وحياة " فى القريب العاجل، كما ضم اليوم ندوة توعية عن فيروس كورونا المستجد وكيفية التعامل معه فى الفترة المقبلة.
إطلاق برنامج ندوات "مجتمعنا مسئوليتنا " بشباب القليوبية
إطلاق برنامج ندوات "مجتمعنا مسئوليتنا " بشباب القليوبية
إطلاق برنامج ندوات "مجتمعنا مسئوليتنا " بشباب القليوبية
إطلاق برنامج ندوات "مجتمعنا مسئوليتنا " بشباب القليوبية
إطلاق برنامج ندوات "مجتمعنا مسئوليتنا " بشباب القليوبية
إطلاق برنامج ندوات "مجتمعنا مسئوليتنا " بشباب القليوبية

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