بيومي فؤاد اتمنى تجسيد شخصية صعيدية..وهذا موقفه عن فيلم جوز الهند

Advertisements

كشف الفنان بيومي فؤاد، بإنه يريد أن يجسيد شخصية صعيدية صعبة وقوية مثل شيخ العرب همام، الذي جسدها الفنان يحيى الفخراني



وقال فؤاد لـ”ET بالعربي” إنه يتمنى تجسيد شخصية صعيدية، وتحديدًا شخصية تشبه شيخ العرب همام، الذي جسده الفنان يحيى الفخراني، قائلًا: “اتمنى تجسيد شخصية تُشبه شيخ العرب همام”.



وأضاف أنه يتمنى تجسيد الشخصية الصعيدية لما تتميز به من قدره على القيادة في الأمور المختلفة، أما عن مشاركته في الموسم الرمضاني للعام القادم 2022 فهو لم يتعاقد على عمل بعينه حتى هذه اللحظة، ولكن المنتج جمال العدل طلب منه شفهيًا أن يظهر في أحد مسلسلاته للموسم الرمضاني.



وأضاف "عن فيلم “الشايب”، الذي أُعلن منذ عام عن مشاركة بيومي فؤاد فيه، فأشار بيومي أنه لم يُكتب حتى هذه اللحظة، وهو من تأليف أحمد فهمي، وإنتاج وائل عبد الله، وحتى هذه اللحظة نتحدث في الفكرة”.



وعن مشاركته في مسلسل “جوز هند أكد انه استلم ورق العمل، ولكنه لم يبد موافقته على المشاركة أو رفضه، ومازال في مرحلة التفكير ".