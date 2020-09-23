بيومي فؤاد اتمنى تجسيد شخصية صعيدية..وهذا موقفه عن فيلم جوز الهند

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:15 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements
كشف الفنان بيومي فؤاد، بإنه يريد أن يجسيد شخصية صعيدية صعبة وقوية مثل شيخ العرب همام، الذي جسدها الفنان يحيى الفخراني

وقال فؤاد لـ”ET بالعربي” إنه يتمنى تجسيد شخصية صعيدية، وتحديدًا شخصية تشبه شيخ العرب همام، الذي جسده الفنان يحيى الفخراني، قائلًا: “اتمنى تجسيد شخصية تُشبه شيخ العرب همام”.

وأضاف أنه يتمنى تجسيد الشخصية الصعيدية لما تتميز به من قدره على القيادة في الأمور المختلفة، أما عن مشاركته في الموسم الرمضاني للعام القادم 2022 فهو لم يتعاقد على عمل بعينه حتى هذه اللحظة، ولكن المنتج جمال العدل طلب منه شفهيًا أن يظهر في أحد مسلسلاته للموسم الرمضاني.

وأضاف "عن فيلم “الشايب”، الذي أُعلن منذ عام عن مشاركة بيومي فؤاد فيه، فأشار بيومي أنه لم يُكتب حتى هذه اللحظة، وهو من تأليف أحمد فهمي، وإنتاج وائل عبد الله، وحتى هذه اللحظة نتحدث في الفكرة”.

وعن مشاركته في مسلسل “جوز هند أكد انه استلم ورق العمل، ولكنه لم يبد موافقته على المشاركة أو رفضه، ومازال في مرحلة التفكير ".

أخبار تهمك

مفاجأة بشأن احتمالية عودة كارتيرون إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تغيب سيدة المحكمة عن أولي جلسات محاكمتها بتهمة الاعتداء على ضابط 

منذ أقل من ساعة

ليفربول يقترب من حسم صفقة إسماعيل سار

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يحسم قراره بشأن التعاقد مع جايمي باتشيكو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تداول صورة لعمر كمال بعد إصابته بحالة إعياء شديدة

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يقضي على أحلام كومان

منذ ساعتين و 55 دقيقة

برشلونة ينتقم من بايرن ميونيخ

منذ ربع ساعة

برشلونة يقترب من صفقة برازيلية

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يقترب من حسم ضم محمد إبراهيم

منذ ساعة الا ربع

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

منذ ساعتين و 45 دقيقة

قلق في الأهلي قبل جلسة الراحلين مع فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

منذ يوم

ليفربول ينتزع "الأغلى في العالم"

منذ ساعة و 17 دقيقة

الزمالك يتخذ قرار ناري ضد باتريس كارتيرون

منذ ساعة و 14 دقيقة

فضيحة جديدة تهز بي إن سبورتس وقطر

منذ ساعتين

العملاق السعودي يهدد أحلام الأهلي في محمد إبراهيم

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:01 ص

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

برشلونة يقترب من صفقة برازيلية

11:00 ص

الزمالك يتخذ قرار ناري ضد باتريس كارتيرون

10:33 ص

عاجل.. تداول صورة لعمر كمال بعد إصابته بحالة إعياء شديدة

03:58 ص

ليفربول ينتزع "الأغلى في العالم"

10:29 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»