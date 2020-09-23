كل ما تريد معرفته عن طرق تسديد مصروفات المدارس 2021

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:08 ص
تسديد مصروفات المدارس 2021
تسديد مصروفات المدارس 2021
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كل ما تريد معرفته عن طرق تسديد مصروفات المدارس 2021

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة لمصروفات المدارس لعام 2020/2021، فلا بد أن تسدد من الطلاب بالكامل على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم سداد مصروفات المدارس 2021 من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقمي القومي للطالب.

وتقوم كل مدرسة بمتابعة موقف السداد الفعلي من الطلاب من خلال الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة ومتابعة سداد انصبة المديريات التعليمية وديوان عام الوزارة والجهات الأخرى، طبقا لخطط الصرف السنوية المعتمدة من السلطة المختصة.

ويراعى في تحصيل المصروفات، تحصيل الرسم الإضافي على طلب الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي العام والفني والدراسات التكميلية الصناعية، وتحصيل الرسم الإضافي على طلب الالتحاق لأول مرة بالصفوف الأخرى غير الصف الاول من الطلاب كالعائدين من الخارج.

كما شددت وزارة التربية والتعليم على تحصيل 500 جنيه من كل طالب وطالبة بفصول الخدمات وتورد بنسبة 100% لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم 155 لسنة 2020، الخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2020/2021.

ونص القرار على تحديد مصروفات الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي:

- من رياض الأطفال حتى 3 ابتدائي 300 جنيه.

- من 4 ابتدائي حتى 3 إعدادي 200 جنيه.

- من أولى ثانوي حتى 3 ثانوي 500 جنيه.

- صفوف التعليم الثانوي الفني بكل أنواعه وأنظمته (3 و5 سنوات) 200 جنيه.


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تسديد مصروفات المدارس 2021

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