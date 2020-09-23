جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق يبحث عن مطلقي صواريخ "كاتيوشا" في بغداد

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:09 ص
قوات عراقية
قوات عراقية
وكالات
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شن  جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الأربعاء، حملة تفتيش في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد، بحثا عن مطلقي صواريخ "كاتيوشا"، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات العراقية، عن سقوط 3 صواريخ من طراز كاتيوشا على مطار بغداد الدولي، ما تسبب في خسائر مادية.

 

ونقلت خلية الإعلام الأمني، "سقوط ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا على مطار بغداد الدولي، أحدها سقط على مرآب للعجلات في المطار المدني، مما أدى إلى تضرر 4 عجلات مدنية  للمواطنين".

 

وقد تبين أن انطلاقها كان مِن منطقة الزيتون في قضاء أبي غريب غربي العاصمة.

 

وأوضح  البيان أن انطلاق الصواريخ كان مِن منطقة الزيتون في قضاء ابي غريب غربي العاصمة بغداد.

 

ويتعرض مطار بغداد الدولي لقصف متكرر في الآونة الأخيرة، وسقط في محيطه يوم 18 أغسطس الماضي، صاروخ ويوم 30 صاروخين من نوع "كاتيوشا" أيضًا.

 

وتأتي هذه الهجمات ضمن سلسلة من الاعتداءات الصاروخية المجهولة تستهدف المطار، إلى جانب القواعد العسكرية والمنطقة الخضراء التي تتخذها الحكومة الاتحادية مقر لها وسط العاصمة.

 

الجدير بالذكر أن المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، تتعرض في الفترة الأخيرة إلى سلسلة من الهجمات بصواريخ "كاتيوشا".

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