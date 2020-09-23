إسلام إبراهيم يقبل تحدى الطفولة ويشارك جمهوره

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:10 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
يحرص الفنان إسلام إبراهيم على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



ونشر إسلام إبراهيم عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك صورتين له، واحدة وهو كبير والأخرى وهو صغير، وعلق قائلاً"تحدى الطفولة"، وحازت الصور على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه.


يذكر أن أخر أعمال إسلام إبراهيم مشاركته فى مسلسل "بـ100 وش"، بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، بيومي فؤاد، إسلام إبراهيم، زينب غريب، دنيا ماهر، شريف دسوقي، عمر الشناوي، محمد عادل، لؤي عمران، تأليف عمرو الدالي، إخراج كاملة أبو ذكري.

أخبار تهمك

تغيب سيدة المحكمة عن أولي جلسات محاكمتها بتهمة الاعتداء على ضابط 

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تداول صورة لعمر كمال بعد إصابته بحالة إعياء شديدة

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يتخذ قرار ناري ضد باتريس كارتيرون

منذ ساعة و 10 دقيقة

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

منذ ساعتين و 41 دقيقة

برشلونة يقضي على أحلام كومان

منذ ساعتين و 52 دقيقة

مفاجأة بشأن احتمالية عودة كارتيرون إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم ضم محمد إبراهيم

منذ 42 دقيقة

السيسي: نهر النيل ليس حكرا لطرف.. ومياهه ضرورة لبقاء مصر (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

فضيحة جديدة تهز بي إن سبورتس وقطر

منذ أقل من ساعتين

قلق في الأهلي قبل جلسة الراحلين مع فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يقترب من صفقة برازيلية

منذ 43 دقيقة

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

منذ يوم

ليفربول يقترب من حسم صفقة إسماعيل سار

منذ أقل من ساعتين

ليفربول ينتزع "الأغلى في العالم"

منذ ساعة و 14 دقيقة

العملاق السعودي يهدد أحلام الأهلي في محمد إبراهيم

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يحسم قراره بشأن التعاقد مع جايمي باتشيكو

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:01 ص

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

برشلونة يقترب من صفقة برازيلية

11:00 ص

الزمالك يتخذ قرار ناري ضد باتريس كارتيرون

10:33 ص

عاجل.. تداول صورة لعمر كمال بعد إصابته بحالة إعياء شديدة

03:58 ص

ليفربول ينتزع "الأغلى في العالم"

10:29 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»