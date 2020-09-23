إسلام إبراهيم يقبل تحدى الطفولة ويشارك جمهوره

Advertisements

يحرص الفنان إسلام إبراهيم على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.







ونشر إسلام إبراهيم عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك صورتين له، واحدة وهو كبير والأخرى وهو صغير، وعلق قائلاً"تحدى الطفولة"، وحازت الصور على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه.





يذكر أن أخر أعمال إسلام إبراهيم مشاركته فى مسلسل "بـ100 وش"، بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، بيومي فؤاد، إسلام إبراهيم، زينب غريب، دنيا ماهر، شريف دسوقي، عمر الشناوي، محمد عادل، لؤي عمران، تأليف عمرو الدالي، إخراج كاملة أبو ذكري.