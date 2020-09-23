الأسهم الأوروبية تواصل تعافيها اليوم من عمليات بيع كثيف

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:55 ص
بوابة الفجر
رويترز
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 واصلت الأسهم الأوروبية تعافيها يوم الأربعاء من عمليات بيع كثيفة شهدتها في وقت سابق من الأسبوع الجاري، فيما يترقب المستثمرون أحدث بيانات لنشاط الأعمال لكي يروا ما إذا كان التعافي الاقتصادي يتعثر إذ تعيد عدة دول فرض قيود ذات صلة بفيروس كورونا.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، فيما قفز المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الزاخر بشركات التصدير 0.9 بالمئة في الوقت الذي تضرر فيه الجنيه الاسترليني بفعل قيود جديدة فرضتها المملكة المتحدة لمواجهة موجة ثانية من الإصابات بكوفيد-19.

وارتفع المؤشر داكس الألماني واحدا بالمئة فيما صعدت أسهم بوما وأديداس ما يزيد عن أربعة بالمئة بعد أن أعلنت نايكي الأمريكية لصناعة الملابس الرياضية عن أرباح قوية وتوقعت مبيعات تفوق التقديرات لعام 2020.

وصعد سهم أوسرام 13.5 بالمئة بعد أن قالت شركة صناعة الحساسات النمساوية إيه.إم.إس إنها وقعت ما يُسمى باتفاق السيطرة وتحويل الأرباح والخسائر كخطوة رئيسية صوب إغلاق استحواذها البالغة قيمته 4.6 مليار يورو (5.4 مليار دولار) على الشركة الألمانية.


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