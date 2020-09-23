ننشر موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2020

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:02 ص
نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة
نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة
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ننشر موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2020

قالت مصادر في مكتب التنسيق القبول بالكليات والمعاهد، إنه سيتم الإنتهاء من مراجعة رغبات طلاب المرحلة الثالثة والدور الثانى خلال هذا الأسبوع وعلى أن يتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة والدور الثانى خلال 72 ساعة بحد أقصى أوائل الأسبوع المقبل، وذلك من خلال موقع التنسيق الالكترونى 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية.

وكان من المفترص أن تنتهى أعمال تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة 2020 من الثانوية العامة والطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثانى في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء 22 سبتمبر إلى أن رابط الموقع مازال مفتوحًا لتسجيل رغبات الطلاب حتى الآن.

وبدأ موقع التنسيق 2020 تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة والدور الثانى اعتبارًا من يوم الخميس الماضى الموافق 17 سبتمبر، وكان من المقرار استمرار قبول تسجيل الرغبات على مدار 5 أيام، حتى يوم الإثنين، إلى أن وزارة التعليم العالى مد فترة التسجيل يومًا آخر لينتهى تسجيل الرغبات رسميًا حسب الإعلان في الساعة السابعة مساء الثلاثاء 22 سبتمبر.

ومن جانبه السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى، المشرف العام على مكتب التنسيق، في تصريحات صحفية، صباح الثلاثاء، عن قيام 180 ألف طالبًا وطالبة بتسجيل الرغبات ضمن تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثانى للقبول بالجامعات والمعاهد.

وقبلت بوابة التنسيق الالكترونى 2020تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة الحاصلين على درجات الحد الأدنى المقررة للنجاح، والتى تبلغ 205 درجة بنسبة 50%، للطلاب المتبقين من المرحلتين الأولى والثانية والطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثانى من مرحلة الثانوية العامة.

ننشر موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2020

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