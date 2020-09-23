فى عيد ميلادها.. تعرف على البرامج التى قدمتها منى الشاذلي

Advertisements

تحتفل اليوم الإعلامية منى الشاذلي بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد شهر سبتمبر، واستطاعت منى الشاذلي أن تثبت قدرته فى مجال الإعلام، وتعتبر واحدة من أهم إعلاميات الساحة الآن.





وفى يوم ميلادها تعرف على البرامج التى قدمتها منى الشاذلي:



فلاش، أكتر من عنوان، بينى وبينك، هنا القاهرة، الو إيه آر اتي، لا أسمع لا أري لا أتكلم، نادى art مع أيمن إبراهيم، أفلام وأبطال، لا تذهب هذا المساء، القضية لم تحسم بعد، العاشرة مساء، جملة مفيدة، معكم منى الشاذلي".







نبذة عن منى الشاذلي:



ولدت في القاهرة درست منى الشاذلي الإعلام في الجامعة الأميركية بالقاهرة. عملت بالعلاقات العامة في شركة المقاولون العرب. في بداية حياتها الإعلامية التحقت بالعمل في شبكة الـ شبكة راديو وتلفزيون العرب التي كانت تبث من العاصمة الإيطالية روما، بعد نجاحها في مسابقة اختيار المذيعات في البداية كانت مراسلة تليفزيونية في قناة art تقوم بعمل لقاءات مع الممثلين والمغنيين.