القومي للإعاقة: احتفال العالم باليوم الدولي للغة الإشارة هو لنشر الوعي بأهميتها

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:48 ص
بوابة الفجر
أسماء قورة
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قدم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة التحية لــ 72 مليون أصم حول العالم؛ بمناسبة اليوم الدولي للغات الإشارة والذي يواكب 23 سبتمبر من كل عام، وخص المجلس في تحيته الأشخاص من الصم وضعاف السمع داخل جمهورية مصر العربية. 

وقال المجلس في بيان له اليوم، إن احتفال العالم يوم 23 سبتمبر باليوم الدولي للغات الإشارة هو لإذكاء ونشر الوعي بأهميتها، مؤكدا على أهمية لغة الإشارة في التواصل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن إيمان الدول والحكومات ومنها مصر بلغة الإشارة دليل دامغ على تنفيذ إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.احتفال العالم يوم 23 سبتمبر باليوم الدولي للغات الإشارة هو لإذكاء ونشر الوعي بأهميتها، 

من جانبه قال الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة ٢٠١٨ بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أكدت على أهمية لغة الإشارة، وأنها أحد وسائل الاتصال المناسبة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، بالإضافة إلى الوسائل المعينة ووسائل التقنية الحديثة واللغات بمختلف أشكالها وأنواعها ومنها لغة الإشارة ولغة حركة الشفاه والحنجرة وطريقة برايل وغيرها. 

وأضاف "مرعي" أن الجهات الحكومية وغير الحكومية عليها إتاحة الخدمات والمعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة وهو ما يتحقق حاليا فيما يخص أدوات تواصل المجلس مع كافة قطاعات الدولة المختلفة؛ خاصة وأنها أصبحت أفضلية في التعيين بالجهاز الإداري للدولة وفقا للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (٨١).

ويتزامن إحتفال هذا العام مع مرور العالم بجائحة فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي زاد من حرص المجلس في كل أنشطته وبرامجه أثناء الجائحة بأن تكون متاحة بلغة الإشارة ؛ وقام المجلس بإصدار وتوزيع ملصقات توعوية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بلغة الإشارة في كافة الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية الخدمية والمرافق العامة وقام بترجمة مجموعة من الفيديوهات التوعوية لوزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية للغة الإشارة بشأن الإجراءات الإحترازية لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. 

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