الممثل السعودي أحمد شعيب يكشف لـ "الفجر الفني" تفاصيل أولى تجاربه السينمائية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:44 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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أعلن الفنان السعودي أحمد شعيب عن مشاركته للمرة الأولى في عالم السينما وذلك من خلال فيلم أكشن وقد بدأ في تصوير مشاهده منذ أيام.

وقال شعيب في تصريحات لـ الفجر الفني إنه سعيد بهذه التجربة، ويجسد خلال العمل شخصية شاب فوضوي يعيش في أمريكا ويفجع بوفاة والده ومن بعدها يعود إلى الوطن ويكتشف أن وفاة والده جاءت نتاج مؤامرة من قبل إحدى المنظمات فيسعى للانتقام لوالده منهم.

وأما عن الجديد الذي يقدمه لجمهوره من خلال هذا الفيلم، أوضح حرصه على أن تكون فكرة الفيلم مختلفه ومغايرة عما تم طرحها سابقاً في الأفلام السينمائيه.

وتابع شعيب: وبما أن هذا الفيلم أيضاً يصنف من ضمن فئة أفلام الأكشن، كانت هناك تدريبات مكثفة لهذا العمل تحت إشراف مدربين مختصين في هذا المجال، وأتمنى أن يصل إلى ذائقة المشاهد.

كما تحدث عن أجواء التصوير في ظل وجود جائحة كورونا قائلًا: لم تكن هناك أي صعوبات، لأن طاقم العمل كان ملتزم للغاية بكل الاجراءات الوقائية وقبل دخولنا إلى اللوكيشن كان هناك فريق عمل طبي يقوم بتعقيم المكان، وانطلق التصوير وسط أجواء جميلة ومليئة بالحماس.

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