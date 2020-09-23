أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23-9-2020 خلال بداية التعاملات الصباحية

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 23-9-2020، بعد حالة التذبذب التى شهدها المعدن الأصفر أمس، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 830 جنيهًا متراجعا من مستوى 833 جنيها، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:





أسعار الذهب اليوم





عيار ١٨ :711.40

عيار ٢١ : 830

عيار ٢٤ : 948.55

الجنيه الذهب : 6640

السعر العالمي : 1904





أسعار الذهب العالمية





تراجع الذهب مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر فيما ظل المستثمرون متشككين بشأن إجراءات تحفيز إضافية لدعم الاقتصاد الذي تضرر من جائحة كورونا بينما ينتظرون تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.





وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.35 بالمئة إلى 1905.80 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول بعد موجة بيع كبيرة دفعت المعدن النفيس للانخفاض إلى أدنى مستوياته منذ 12 أغسطس آب

عند 1882.70 دولار للأونصة أمس الاثنين.





وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1907.60 دولار للأونصة.





وصعد مؤشر الدولار، الذي يعتبر أيضا ملاذا آمنا، إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع مقابل سلة عملات رئيسية في وقت سابق من الجلسة مما قلص جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.





وأبلغ جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لجنة بالكونجرس أن الطريق أمام الاقتصاد ما زال ضبابيا وأن البنك المركزي الأمريكي سيتخذ المزيد من الإجراءات إذا اقتضت الحاجة.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.08 بالمئة إلى 24.46 دولار للأونصة. وهبط البلاتين 1.55 بالمئة إلى 867.63 دولار للأونصة.







