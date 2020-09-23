ليفربول يقترب من حسم صفقة إسماعيل سار

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:06 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن مسئولي ليفربول الإنجليزي توصلوا إلى اتفاق مع نظرائهم في واتفورد الإنجليزي حول صفقة السنغالي إسماعيلا سار نجم واتفورد.


ونقلت صحيفة ليكيب الفرنسية عن مجلة فرانس فوتبول الفرنسية أن بطل الدوري الإنجليزي أعرب عن اهتمامه بالحصول على خدمات النجم السنغالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وأكدت الصحيفة الفرنسية أن ليفربول نجح في التوصل إلى اتفاق مع واتفورد حول التكاليف المادية لصفقة إسماعيلا سار.


وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن القيمة المادية لتلك الصفقة المرتقبة ستتراوح ما بين 35 و40 مليون يورو.


وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن مسئولي ليفربول اجتمعوا كذلك مع ممثلي إسماعيلا سار للتوصل إلى اتفاق حول الشروط الشخصية لصفقة انتقاله إلى قلعة الأنفيلد.


وألمحت الصحيفة الفرنسية إنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على راتب إسماعيلا سار مع ليفربول ولكن ربما يتراوح راتبه بين 6 إلى 7 ملايين يورو سنويًا.


وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن ليفربول عقد حتى الآن ثلاث صفقات في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم كوستاس تسيميكاس وتياجو ألكانتارا ودييجو جوتا.

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