أزارو يترقب عرض إماراتي لحسم مصيره مع الأهلي

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:46 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن المغربي وليد أزارو نجم الأهلي يترقب وصول عرضًا إماراتيًا من أجل الرحيل عن صفوف الفريق الأحمر مع بداية الموسم المقبل.


وأفاد موقع روسيا اليوم العالمي نقلًا عن مصدر مقرب من النجم المغربي بأن أزارو الذي أنهى منذ عدة أشهر إعارته مع الاتفاق السعودي يترقب وصول العرض الإماراتي لتقديمه بشكل رسمي إلى مسئولي الأهلي للرحيل عن القلعة الحمراء.


وأكد الموقع العالمي أن أزارو يرفض فكرة الاستمرار في صفوف الأهلي بعد التفريط في خدماته والانتقال إلى الاتفاق السعودي بناء على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.


وذكرت تقارير صحفية مؤخرًا أن مسئولي الأهلي حسموا مصير المغربي وليد أزارو نجم هجوم الفريق في الموسم المقبل واستقروا على بقاؤه عقب نهاية فترة إعارته إلى الاتفاق السعودي من أجل تدعيم خط هجوم الفريق الأحمر.



وتوجد ثقة في إضافة النجم المغربي لثقل كبير في الخط الأمامي في ظل عدم وجود اقتناع تام بما يقدمه الثنائي السنغالي اليو بادجي ومروان محسن نجمي الفريق بالإضافة إلى صلاح محسن نجم الفريق المعار إلى سموحة.


ويسعى مسئولو الأهلي لصرف النظر عن بيع أزارو والإبقاء عليه خاصة وأن وجهة النظر الداخلية تشير إلى أن إمكانياته أفضل من جميع المهاجمين المقيدين في قائمة المارد الأحمر بل وأنه أفضل من جميع اللاعبين المعروضين على النادي للتعاقد معهم من أجل تدعيم خط الهجوم خاصة بعد فشل مفاوضات التعاقد مع جاكسون موليكا نجم مازيمبي.

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