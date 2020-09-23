برشلونة يقترب من صفقة برازيلية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:00 ص
برشلونة
برشلونة
الفجر الرياضي
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يخطط نادي برشلونة الإسباني لضم نجم ريال بيتينس خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية بصفقة تبادلية، تتضمن اختيار لاعب من أصل ثلاثة لاعبين.

 

وكشفت صحيفة ستاديو ديبورتيفو الإسبانية عن أنه حال قرر برشلونة استعادة خدمات البرازيلي إيمرسون المعار بين صفوف ريال بيتيس، فإن الأخير سيطلب أن تكون في صفقة تبادلية.

 

وأشارت إلى أن بيتيس طالب برشلونة بإدراج أحد الثلاثي ضمن الصفقة وهم كارليس ألينا وبيدري، أو ريكي بويج.

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