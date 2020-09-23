انتهاء فعاليات اختبارات المدرسة الرياضية باستاد بنها الرياضي

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:29 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أنهت المدرسة الرياضية ببنها، اليوم الأربعاء، فاعليات اختبارات الطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالصف الأول الإعدادي الرياضي، والتي أقيمت على مدار 4 أيام بملاعب النادي الرياضي ببنها.

وقال السيد عبد الهادي مدير المدرسة الرياضية ببنها، أن جميع الاختبارات جرت بمنتهى الحيادية والشفافية، وأشرف عليها مدربين ذو كفاءة عالية، مشيرًا إلي أن جميع الطلاب لهم اختبار أخير وهو اختبار القوام والثقافة الرياضية، وسيكون داخل المدرسة الرياضية يوم الإثنين والثلاثاء القادم.

وأوضح عبد الهادي، أن المدرسة تضم شعب كرة السلة والطائرة واليد وألعاب القوى "جري ورمي ووثب" وكرة قدم، مضيفا بأن الطالب الذي سيلتحق بالمدرسة سيدرس جميع المواد الثقافية التي تدرس في التعليم الإعدادي العام، ويحصل على الشهادة الإعدادية والثانوية، والتي تؤهل الطالب لجميع الكليات وفقا للتنسيق المعلن في الثانوية العامة، علما بأن الطالب الذي يحصل على التفوق الرياضي يلتحق بكليات التربية الرياضية بمجموع 50%.

وأضاف مدير المدرسة، أن كثافة الفصل بالمدرسة، لاتتعدى 35 طالبا مما يتيح الفرصة لجميع الطلاب بالمشاركة الفعالة داخل الفصل، وهو ما ينعكس علي التحصيل العلمي والاستيعاب خلال العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الطلاب يقوم بتدريبهم داخل المدرسة مدربين متخصصين حاصلين على أعلى الشهادات والدورات الرياضية من التدريب الرياضي، ومن بينهم مدربين كانوا طلاب.
انتهاء فعاليات اختبارات المدرسة الرياضية باستاد بنها الرياضي
انتهاء فعاليات اختبارات المدرسة الرياضية باستاد بنها الرياضي
انتهاء فعاليات اختبارات المدرسة الرياضية باستاد بنها الرياضي
انتهاء فعاليات اختبارات المدرسة الرياضية باستاد بنها الرياضي
انتهاء فعاليات اختبارات المدرسة الرياضية باستاد بنها الرياضي
انتهاء فعاليات اختبارات المدرسة الرياضية باستاد بنها الرياضي

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