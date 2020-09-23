تسجيل 33536 إصابة و836 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:21 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

سجلت السلطات الصحية البرازيلية، 33536 إصابة و836 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع كبير لكلا المؤشرين مقارنة مع إحصائيات الأيام الأخيرة.

 

وبحسب وزارة الصحة البرازيلية، ارتفعت حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 33536 ليصل العدد الإجمالي إلى 4591604 حالات.

 

وشهدت البرازيل، ارتفاعا كبيرا لمؤشر الإصابات الجديدة حيث سبق أن سجلت البرازيل يوم 20 سبتمبر 16389، وفي 21 سبتمبر 13439.

 

ورصدت وزارة الصحة البرازيلية، 836 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 138108 حالات.

 

ويشير هذا العدد إلى ارتفاع ملموس لمؤشر الوفيات اليومية جراء الفيروس، حيث بلغ يوم 19 سبتمبر 739 حالة، وفي 20 سبتمبر 363، وفي 21 سبتمبر 377.

 

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا البرازيل اصابات كورونا أكبر حصيلة

أخبار تهمك

الكشف عن تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

السيسي: نهر النيل ليس حكرا لطرف.. ومياهه ضرورة لبقاء مصر (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

قلق في الأهلي قبل جلسة الراحلين مع فايلر

منذ أقل من ساعتين

نجم برشلونة يرفض الرحيل عن الفريق رغمًا عن كومان

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يخطط لخطف نجم جديد من الزمالك

منذ ساعتين و 50 دقيقة

مفاجأة بشأن احتمالية عودة كارتيرون إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الحلم

منذ حوالي 17 ساعة

برشلونة يقضي على أحلام كومان

منذ ساعة و 19 دقيقة

فضيحة جديدة تهز بي إن سبورتس وقطر

منذ أقل من نصف ساعة

إصابة نجم ريال مدريد بفيروس كورونا

منذ ساعة و 14 دقيقة

أزارو يترقب عرض إماراتي لحسم مصيره مع الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «السفاح»

منذ حوالي 17 ساعة

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

منذ ساعة و 9 دقيقة

صفقة زملكاوية.. فايلر يبلغ الأهلي بموافقته على ضم "الموهوب"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تداول صورة لعمر كمال بعد إصابته بحالة إعياء شديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

رغم خطورته.. واشنطن ترسل للبرازيل مليون جرعة من عقار هيدروكسي كلوروكين

قطر تعلن عن تسجل 1700 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وفيات كورونا تتجاوز الـ111 ألف حالة بالبرازيل

ارتفاع جديد للإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا

البرازيل تعلن ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 122 ألفًا

حصيلة ضحايا فيروس كورونا تلامس 70 ألف حالة بالمكسيك

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
03:58 ص

عاجل.. تداول صورة لعمر كمال بعد إصابته بحالة إعياء شديدة

برشلونة يقضي على أحلام كومان

08:51 ص

فضيحة جديدة تهز بي إن سبورتس وقطر

09:46 ص

مفاجأة بشأن احتمالية عودة كارتيرون إلى الزمالك

07:00 ص

قلق في الأهلي قبل جلسة الراحلين مع فايلر

08:27 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»