تسجيل 33536 إصابة و836 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل

سجلت السلطات الصحية البرازيلية، 33536 إصابة و836 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع كبير لكلا المؤشرين مقارنة مع إحصائيات الأيام الأخيرة.

وبحسب وزارة الصحة البرازيلية، ارتفعت حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 33536 ليصل العدد الإجمالي إلى 4591604 حالات.

وشهدت البرازيل، ارتفاعا كبيرا لمؤشر الإصابات الجديدة حيث سبق أن سجلت البرازيل يوم 20 سبتمبر 16389، وفي 21 سبتمبر 13439.

ورصدت وزارة الصحة البرازيلية، 836 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 138108 حالات.

ويشير هذا العدد إلى ارتفاع ملموس لمؤشر الوفيات اليومية جراء الفيروس، حيث بلغ يوم 19 سبتمبر 739 حالة، وفي 20 سبتمبر 363، وفي 21 سبتمبر 377.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.