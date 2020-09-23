



ننشر شروط القبول في مسابقة السكة الحديد 2020 الجديدة لشهر سبتمبر .. التسجيل علي مسابقة السكة الحديد والاوراق المطلوبة





شروط القبول في مسابقة السكة الحديد 2020،قامت الهيئة العامة للسكة الحديد بالإعلان عن حاجتها الى 1150 شخص للعمل في السكة الحديد، وتم إطلاق مسابقة يتم التقديم والالتحاق بالوظائف الخاصة بالسكة الحديد من خلال التقديم في هذه المسابقة، ويتساءل الكثير من الأشخاص عن أهم الشروط والأوراق المطلوبة للمسابقة حتى يمكنهم التقديم فيها بأسرع وقت.





وفي السطور القادمة سوف نعرض لكم أهم الأوراق المطلوبة للتقديم، كما نتناول بعض الشروط الخاصة بالشخص المتقدم والتي لابد من توافرها حتى يتم قبول الشخص المتقدم للوظيفة.





شروط القبول في مسابقة السكة الحديد

يوجد العديد من الشروط التي وضعتها الهيئة العامة للسكك الحديدية وذلك للقبول في مسابقة السكة الحديد، وهذه الشروط تتلخص في السطور القادمة:





- لابد أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلاً على الثانوية العامه والدبلوم الفني بنسبة مئوية لا تقل عن 70 حتى يمكنه التقديم في هذه المسابقة.





- لابد ان يكون الشخص المتقدم للوظيفة من خلال هذه المسابقة من سكان المنطقة التي تم التقديم فيها حتى يكون له أولوية القبول.





- حتى يتم التقديم بنجاح في المسابقه لابد من دفع 750 جنيه طلب التقديم للالتحاق بهذه المسابقة، يتم دفع المبلغ عن طريق البريد وإرساله أحواله باسم الهيئة العامة للسكك الحديدية.





الأوراق المطلوبة في التقديم لمسابقة السكة الحديد

أعلنت الهيئة العامة للسكة الحديد عن الاوراق المطلوبه في التقديم لمسابقة السكة الحديد لابد من إرفاقها مع طلب التقديم حتى يتم الاطلاع عليها وقبول الشخص المتقدم، وهذه الأوراق هي:





- لابد من احضار صور شخصية الشخص المتقدم لا تقل عن أربع صور.

- يجب احضار أصل صورة المؤهل الحاصل عليها الشخص المتقدم.

- لابد ان يكون الشخص المتقدم معه بطاقة شخصية ولا تكون منتهية.

- لابد من إحضار ملف ورقي كبير.

- يجب أن يكون مع الشخص صورة الحوالة البريدية التي تم دفع بها المبلغ السابق.

- في حالة أن يكون الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة لابد من إثبات هذا من خلال بعض المستندات.



