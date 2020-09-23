الفيوم تفوز فى مسابقة التربية الموسيقية برياض الأطفال والابتدائي

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:51 ص
بوابة الفجر
Advertisements
شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (توجية عام التربية الموسيقية) فى مسابقات الادارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية بالوزارة - التربية الموسيقية، حيث فازت الفيوم على مستوى الجمهورية في مسابقات رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

ففي رياض الأطفال فاز فريق رياض أطفال مدرسة الرسالة الخاصة بالفيوم (20 طفل وطفلة)، وفي المرحلة الابتدائية فاز تلاميذ مدرسة (التوفيق الخاصة (سميرة غبور) - صلاح البشيهي - السلام الخاصة - الأنبا ابرام - الصداقة الفرنسية) (20 تلميذ)

وفي ذلك تقدم الأستاذ محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة للفائزين، كما ارسل رسالة شكر لفريق العمل من موجهي التربية الموسيقية المشرفين على المسابقة وعددهم 4 موجهات، 2 معلمات بالمرحلتين رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، وكذلك رسالة شكر لتوجية عام التربية الموسيقية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

أخبار تهمك

برشلونة يقضي على أحلام كومان

منذ ساعة و 21 دقيقة

قلق في الأهلي قبل جلسة الراحلين مع فايلر

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من حسم صفقة الحلم

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

منذ يوم

صفقة زملكاوية.. فايلر يبلغ الأهلي بموافقته على ضم "الموهوب"

منذ حوالي 8 ساعات

السيسي: نهر النيل ليس حكرا لطرف.. ومياهه ضرورة لبقاء مصر (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة بشأن احتمالية عودة كارتيرون إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

منذ ساعة و 11 دقيقة

فضيحة جديدة تهز بي إن سبورتس وقطر

منذ أقل من نصف ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «السفاح»

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تداول صورة لعمر كمال بعد إصابته بحالة إعياء شديدة

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

بيراميدز يخطط لخطف نجم جديد من الزمالك

منذ ساعتين و 52 دقيقة

أزارو يترقب عرض إماراتي لحسم مصيره مع الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

نجم برشلونة يرفض الرحيل عن الفريق رغمًا عن كومان

منذ حوالي 7 ساعات

إصابة نجم ريال مدريد بفيروس كورونا

منذ ساعة و 16 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
03:58 ص

عاجل.. تداول صورة لعمر كمال بعد إصابته بحالة إعياء شديدة

برشلونة يقضي على أحلام كومان

08:51 ص

فضيحة جديدة تهز بي إن سبورتس وقطر

09:46 ص

مفاجأة بشأن احتمالية عودة كارتيرون إلى الزمالك

07:00 ص

قلق في الأهلي قبل جلسة الراحلين مع فايلر

08:27 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»