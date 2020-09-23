الفيوم تفوز فى مسابقة التربية الموسيقية برياض الأطفال والابتدائي

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شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (توجية عام التربية الموسيقية) فى مسابقات الادارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية بالوزارة - التربية الموسيقية، حيث فازت الفيوم على مستوى الجمهورية في مسابقات رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.



ففي رياض الأطفال فاز فريق رياض أطفال مدرسة الرسالة الخاصة بالفيوم (20 طفل وطفلة)، وفي المرحلة الابتدائية فاز تلاميذ مدرسة (التوفيق الخاصة (سميرة غبور) - صلاح البشيهي - السلام الخاصة - الأنبا ابرام - الصداقة الفرنسية) (20 تلميذ)



وفي ذلك تقدم الأستاذ محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة للفائزين، كما ارسل رسالة شكر لفريق العمل من موجهي التربية الموسيقية المشرفين على المسابقة وعددهم 4 موجهات، 2 معلمات بالمرحلتين رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، وكذلك رسالة شكر لتوجية عام التربية الموسيقية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

