إصابة مدرب وست هام ونجميه بفيروس كورونا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:15 ص
ديفيد مويز
ديفيد مويز
وكالات
Advertisements

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي الممتاز إصابة مدربه ديفيد مويز واللاعبين عيسى ديوب وجوش كولين بفيروس كورونا المستجد.

 

وتم إبلاغ الفريق الطبي بالنادي، بنتائج الاختبار بينما كان يستعد الفريق لمواجهة هال سيتي في الدور الثالث لكأس رابطة المحترفين على ملعب لندن.

 

وقال النادي في بيان: "الثلاثة لم تظهر عليهم أي أعراض، وسيتبعون إرشادات وبروتوكولات الخدمات الصحية في إنجلترا والدوري الإنجليزي الممتاز".

 

وأضاف النادي أن المدرب واللاعبين الاثنين غادروا الملعب على الفور وعادوا إلى منازلهم، فيما انطلقت المباراة كما هو مقرر لها، حيث تولى قيادة وست هام آلان ارفين مساعد المدرب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وست هام كورونا فيروس كورونا اخبار الرياضة اليوم

أخبار تهمك

إصابة نجم ريال مدريد بفيروس كورونا

منذ ساعة و 14 دقيقة

برشلونة يقضي على أحلام كومان

منذ ساعة و 19 دقيقة

الكشف عن تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

بيراميدز يخطط لخطف نجم جديد من الزمالك

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الحلم

منذ حوالي 17 ساعة

أزارو يترقب عرض إماراتي لحسم مصيره مع الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

منذ ساعة و 9 دقيقة

مفاجأة بشأن احتمالية عودة كارتيرون إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

نجم برشلونة يرفض الرحيل عن الفريق رغمًا عن كومان

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة زملكاوية.. فايلر يبلغ الأهلي بموافقته على ضم "الموهوب"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تداول صورة لعمر كمال بعد إصابته بحالة إعياء شديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

منذ يوم

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «السفاح»

منذ حوالي 17 ساعة

السيسي: نهر النيل ليس حكرا لطرف.. ومياهه ضرورة لبقاء مصر (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

فضيحة جديدة تهز بي إن سبورتس وقطر

منذ أقل من نصف ساعة

قلق في الأهلي قبل جلسة الراحلين مع فايلر

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

مدرب ليستر سيتي يعلن عن إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا

نجم تشيلسي يتجاهل الحجر الصحي

4 نجوم مصريين طاردهم فيروس كورونا في أوروبا

وست هام يعلن عن إصابة 8 لاعبين من نجومه بفيرس كورونا

إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

25 إصابة بفيروس كورونا في فريق واحد

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
03:58 ص

عاجل.. تداول صورة لعمر كمال بعد إصابته بحالة إعياء شديدة

برشلونة يقضي على أحلام كومان

08:51 ص

فضيحة جديدة تهز بي إن سبورتس وقطر

09:46 ص

مفاجأة بشأن احتمالية عودة كارتيرون إلى الزمالك

07:00 ص

قلق في الأهلي قبل جلسة الراحلين مع فايلر

08:27 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»