برشلونة يقضي على أحلام كومان

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:51 ص
كومان
كومان
الفجر الرياضي
Advertisements

أصبح الهولندي رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني في ورطة مع مع إدارة النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

كشفت صحيفة "سبورت" أن كومان طلب ضم ثلاث لاعبين لكن إدارة النادي رفض هذه الأفكار وتركت اللاعبين يرحلون في الميركاتو الصيفي.

 

وأكدت الصحيفة أن كومان طلب التعاقد مع سيرجينو دست لاعب أياكس أمستردام الهولندي لكن بايرن ميونيخ اقترب من التعاقد معه.

 

 وأشارت إلى أن كومان طلب التعاقد مع مواطنيه ممفيس ديباي وجورجينيو فينالدوم، ولكن النادي قال له أن لا حاجة لديباي، في ظل وجود عدة لاعبين في مركزه مع الفريق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي برشلونة كومان برشلونة اخبار برشلونة اليوم

أخبار تهمك

السيسي: نهر النيل ليس حكرا لطرف.. ومياهه ضرورة لبقاء مصر (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

نجم برشلونة يرفض الرحيل عن الفريق رغمًا عن كومان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

منذ يوم

مفاجأة بشأن احتمالية عودة كارتيرون إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

صحيفة مغربية تكشف تفاصيل انتقال بدر بانون إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الحلم

منذ حوالي 15 ساعة

قلق في الأهلي قبل جلسة الراحلين مع فايلر

منذ أقل من نصف ساعة

بيراميدز يخطط لخطف نجم جديد من الزمالك

منذ ساعة و نصف

سر رغبة ريال مدريد في طرد مهاجمه

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك السابق: لا أتمنى نهائي مصري لدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد رسمي من محمود علاء على إهانة حارس طنطا

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

أخر تطورات انتقال سواريز إلى أتلتيكو مدريد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «السفاح»

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تداول صورة لعمر كمال بعد إصابته بحالة إعياء شديدة

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة زملكاوية.. فايلر يبلغ الأهلي بموافقته على ضم "الموهوب"

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
03:58 ص

عاجل.. تداول صورة لعمر كمال بعد إصابته بحالة إعياء شديدة

مفاجأة بشأن احتمالية عودة كارتيرون إلى الزمالك

07:00 ص

قلق في الأهلي قبل جلسة الراحلين مع فايلر

08:27 ص

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

05:58 ص

السيسي: نهر النيل ليس حكرا لطرف.. ومياهه ضرورة لبقاء مصر (فيديو)

11:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»