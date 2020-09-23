برشلونة يقضي على أحلام كومان

أصبح الهولندي رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني في ورطة مع مع إدارة النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كشفت صحيفة "سبورت" أن كومان طلب ضم ثلاث لاعبين لكن إدارة النادي رفض هذه الأفكار وتركت اللاعبين يرحلون في الميركاتو الصيفي.

وأكدت الصحيفة أن كومان طلب التعاقد مع سيرجينو دست لاعب أياكس أمستردام الهولندي لكن بايرن ميونيخ اقترب من التعاقد معه.

وأشارت إلى أن كومان طلب التعاقد مع مواطنيه ممفيس ديباي وجورجينيو فينالدوم، ولكن النادي قال له أن لا حاجة لديباي، في ظل وجود عدة لاعبين في مركزه مع الفريق.