في ذكرى ميلادها.. تعرف على زيجات سوزان تميم

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 07:58 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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تحل اليوم، ذكرى ميلاد المطربة سوزان تميم، التي ولدت في 23 سبتمبر عام 1977، وتوفيت عام 2008، عن عمر ناهز 31 عامًا.

عملت سوزان تميم بمجال الفن لمدة عشر سنوات منذ 1996 حتى عام 2006، ويعد ألبوم "ساكن قلبي" هو أشهر ألبوماتها الغنائية.

تزوجت سوزان تميم مرتين، الأولى من علي مزنر، والثانية من عادل معتوق الذي رفض أن يطلقها وحاول تعطيل خطواتها الفنية بكل الطرق.

شٌيع جثمانها من جامع الخاشقجي في بيروت بعد وصوله إلى بيروت من دبي في 4 أغسطس 2008، ولم يحضر جنازتها من الوسط الفني سوى باسم مغنية وجو رعد ومعين شريف.

في 14 مايو 2010، تنازلت عائلة سوزان تميم عن دعواها المدنية ضد هشام طلعت وتراجعت عن اتهامه بالتحريض على القتل.

وأيدت محكمة النقض في 06 فبراير 2012، الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وضابط الشرطة السابق محسن السكري بالسجن المؤبد 25 عاما، ونال مصطفى العفو الرئاسي العام الماضي.


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