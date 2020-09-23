في عيد ميلادها.. تعرف على العمر الحقيقي لـ "منى الشاذلي"

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 07:54 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements

تحتفل الإعلامية مني الشاذلي، اليوم بعيد ميلادها الـ 47، حيث ولدت يوم 23 سبتمبر عام 1973.

تعد منى الشاذلي من أنجح الإعلامين في مصر، حيث قدمت العديد من البرامج السياسية، وأهمها البرنامج الحواري على قناة دريم الفضائية المصرية العاشرة مساء، وبرنامج "جملة مفيدة" 2012.

واستضافت منى الشاذلي في البرنامج، عددا من الشخصيات المثيرة للجدل، مثل السياسي ورجل الأعمال أحمد عز، السياسي ورجل الأعمال طلعت السادات، هذا بالإضافة إلى لقاءات عديدة مع عدد من أبرز الشخصيات المصرية، مثل أحمد زويل، محمد البرادعي وعمر خيرت وعمار الشريعي وغيرهم.

ونقدم حاليًا برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي حقق نجاحًا ضخمًا من إطلاق أولى حلقاته عبر قناة "سي بي سي" الفضائية.


أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم صفقة الحلم

منذ حوالي 15 ساعة

أخر تطورات انتقال سواريز إلى أتلتيكو مدريد

منذ أقل من ساعتين

أول رد رسمي من محمود علاء على إهانة حارس طنطا

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك السابق: لا أتمنى نهائي مصري لدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

منذ يوم

بيراميدز يخطط لخطف نجم جديد من الزمالك

منذ ساعة و 20 دقيقة

السيسي: نهر النيل ليس حكرا لطرف.. ومياهه ضرورة لبقاء مصر (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة بشأن احتمالية عودة كارتيرون إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

سر رغبة ريال مدريد في طرد مهاجمه

منذ حوالي 6 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «السفاح»

منذ حوالي 16 ساعة

الحضري يعلق على رحيل إيهاب جلال من المقاصة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

صحيفة مغربية تكشف تفاصيل انتقال بدر بانون إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تداول صورة لعمر كمال بعد إصابته بحالة إعياء شديدة

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة زملكاوية.. فايلر يبلغ الأهلي بموافقته على ضم "الموهوب"

منذ حوالي 7 ساعات

نجم برشلونة يرفض الرحيل عن الفريق رغمًا عن كومان

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
03:58 ص

عاجل.. تداول صورة لعمر كمال بعد إصابته بحالة إعياء شديدة

مفاجأة بشأن احتمالية عودة كارتيرون إلى الزمالك

07:00 ص

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

05:58 ص

السيسي: نهر النيل ليس حكرا لطرف.. ومياهه ضرورة لبقاء مصر (فيديو)

11:34 م

نجم برشلونة يرفض الرحيل عن الفريق رغمًا عن كومان

03:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»