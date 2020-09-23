إيمي طلعت زكريا ترقص على أنغام "هنعمل لغبطيطا" لحسن شاكوش وعمر كمال

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 07:45 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشرت الفنانة ايمي طلعت زكريا فيديو جديدًا لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت في الفيديو ترقص على أغية "هنعمل لغبطيطا" لحسن شاكوش وعمر كمال، ظهرت باطلالة جذابة .

وحاز الفيديو على اعجاب الكثير، وعلق الجمهور قائلاَ:""قمر ربنا يحفظك" وكتب معجب آخر: "ايه العسل ده بس" وعلق ثالث: "بموت فيكي حتت سكر" .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمي طلعت زكريا كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع سامح حسين، وإيمان السيد، وسليمان عيد، ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.


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