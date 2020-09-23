إيمي طلعت زكريا ترقص على أنغام "هنعمل لغبطيطا" لحسن شاكوش وعمر كمال

: "بموت فيكي حتت سكر" .



يذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمي طلعت زكريا كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع سامح حسين، وإيمان السيد، وسليمان عيد، ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.







نشرت الفنانة ايمي طلعت زكريا فيديو جديدًا لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".وظهرت في الفيديو ترقص على أغية "هنعمل لغبطيطا" لحسن شاكوش وعمر كمال، ظهرت باطلالة جذابة .وحاز الفيديو على اعجاب الكثير، وعلق الجمهور قائلاَ:""قمر ربنا يحفظك" وكتب معجب آخر: "ايه العسل ده بس" وعلق ثالث