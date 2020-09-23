شاهد.. آخر ظهور لمحمد علي في "الديسكو"

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 06:52 ص
المقاول الهارب محمد علي
المقاول الهارب محمد علي
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه المقاول محمد علي، في أحد الديسكوهات بإسبانيا، يأتي هذا مع تكرار دعواته للشباب المصريين للتظاهر ضد الدولة المصرية.

وليس من الجديد قضاء محمد علي، خلال وجوده في إسبانيا الوقت داخل الملاهي الليلية، بينما في وقت فراغه يحرض المصريين على التظاهر من خلف الشاشات ويتحدث عن الفقراء والغلابة الذين لا يعلم عنهم شيئا.

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