تعليق الراقصة جوهرة على السيلفي برفقة تامر حسني والعسيلي





نشرت الراقصة جوهرة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشحصي بموقع الصور الشهير "إنستجرام".





وظهرت خلال الصورة بصحبة النجمين تامر حسني ومحمود العسيلي.





واكتفت جوهرة، بالتعليق على الصورة قائلة: "أكثر من مجرد امتنان.. أكثر من مجرد حماس".





وحازت الصورة على إعجاب الجمهور الذي شاركها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.



