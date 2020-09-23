خالد أنور: هذا سبب تأخري سينمائيا مقارنة بالدراما

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:18 ص
بوابة الفجر
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كشف الفنان الشاب خالد أنور، سر عدم مواكبة نشاطه السينمائي معدل نشاطه التليفزيوني، قائلًا: "طبعا انا أحب السينما وأتمنى التواجد فيها، لكن سبب تأخري سينمائيا بالمقارنة بالدراما هو أن عجلة الإنتاج السينمائي بطيئة مُقارنة بالعجلة الدرامية.

وقال في تصريحات صحفية: "موقفي من الاختيار بالسينما هو نفسه بالنسبة لما أختاره في الأعمال الدرامية، وذلك بحسب السيناريو واختلاف الدور المعروض عليّ".

وأكد أنه لو وجد العناصر متكاملة وظهوره بأية تجربة سينمائية سيفيده، سيقبل ذلك بكل تأكيد، خصوصاً أن السينما مُهمة بالنسبة للممثل.


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