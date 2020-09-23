ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي وإف سي مصر





لا يزال عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز يتربع على قمة ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي قبل 6 جولات على نهاية المسابقة المحلية والذي توج فريق الأهلي بلقبها رسميًا للمرة 42 في تاريخه متفوقا على غريمه التقليدي الزمالك.





ويتصدر "السعيد" جدول ترتيب هدافي الدوري الممتاز برصيد 16 هدفا، ويلاحقه على القمة نجم الأهلي محمد الشريف والذي يلعب معارًا لنادي إنبي وسجل 12 هدفًا حتي الآن، بينما يتقاسم سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون ومصطفي محمد مهاجم الزمالك المركز الثالث بـ9 أهداف.





ويستعرض الفجر الرياضي ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل مواجهة الأهلي ضد نظيره نادي مصر مساء الأربعاء 23 سبتمبر في الجولة التاسعة والعشرين من المسابقة المحلية:-





1- عبد الله السعيد (بيراميدز) 16 هدفًا.

2- محمد شريف ( انبي) 12 هدفا.

3- سيف الدين الجزيري (المقاولون العرب) 9 أهداف.

4- مصطفي محمد (الزمالك) 9 أهداف

5- وليد سليمان ( الأهلي) 8 أهداف.

6- حسام حسن (سموحة) 8 أهداف.

7- والتير بواليا (الجونة) 8 أهداف.

8- محمود علاء (الزمالك) 7 أهداف

9- جون آنطوي (بيراميدز) 7 أهداف

10- أحمد سيد زيزو (الزمالك) 6 أهداف.

11- مروان حمدي (وادي دجلة) 6 أهداف.

12- عمرو مرعي (المقاصة) 6 أهداف.