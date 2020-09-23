تفاصيل جديدة بشأن غياب البساط الأحمر عن "الإيميز" وملازمة النجوم منازلهم





يُشكّل حفل Emmy Awards أهم مناسبة لتكريم نجوم التلفزيون في الولايات المتحدة، ولكنه بنسخته الـ72 التي تمّ تقديمها بدا غريباً عن نفسه وبعيداً عن نجومه الذين ظهروا بمعظهم من منازلهم تطبيقاً لتوصيات التباعد الاجتماعي التي فرضها انتشار وباء كورونا على الصعيد العالمي.





أُقيم هذا الحفل بشكل افتراضي، وبدون حضور وبساط أحمر لأول مرة في تاريخه.





الحفل لم يتأخر عن تكريم نجوم التلفزيون الأميركي، الذين شاركوا في فعالياته من منازلهم وظهر بعضهم بثياب النوم.





يذكر أن بيانات لمحطة "إيه بي سي" التابعة لشركة "والت ديزني"، أشارت إلى أن عدد المشاهدين لحفل توزيع جوائز "إيمي" عبر التلفزيون تراجع إلى مستوى قياسي بلغ 6.1 مليون.





وقبل عام شاهد نحو 6.9 مليون شخص الحفل على "إيه بي سي".





وأقيم العرض دون سجادة حمراء أو متفرجين بشكل مباشر بسبب جائحة فيروس كورونا.





وقدم العرض جيمي كيميل وتضمن ردود فعل مباشرة من المرشحين من منازلهم ومواقع أخرى في شتى أنحاء العالم.



