تفاصيل جديدة بشأن غياب البساط الأحمر عن "الإيميز" وملازمة النجوم منازلهم

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:23 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

يُشكّل حفل Emmy Awards أهم مناسبة لتكريم نجوم التلفزيون في الولايات المتحدة، ولكنه بنسخته الـ72 التي تمّ تقديمها بدا غريباً عن نفسه وبعيداً عن نجومه الذين ظهروا بمعظهم من منازلهم تطبيقاً لتوصيات التباعد الاجتماعي التي فرضها انتشار وباء كورونا على الصعيد العالمي.

أُقيم هذا الحفل بشكل افتراضي، وبدون حضور وبساط أحمر لأول مرة في تاريخه. 

الحفل لم يتأخر عن تكريم نجوم التلفزيون الأميركي، الذين شاركوا في فعالياته من منازلهم وظهر بعضهم بثياب النوم.

يذكر أن بيانات لمحطة "إيه بي سي" التابعة لشركة "والت ديزني"، أشارت إلى أن عدد المشاهدين لحفل توزيع جوائز "إيمي" عبر التلفزيون تراجع إلى مستوى قياسي بلغ 6.1 مليون.

وقبل عام شاهد نحو 6.9 مليون شخص الحفل على "إيه بي سي".

وأقيم العرض دون سجادة حمراء أو متفرجين بشكل مباشر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقدم العرض جيمي كيميل وتضمن ردود فعل مباشرة من المرشحين من منازلهم ومواقع أخرى في شتى أنحاء العالم.

أخبار تهمك

كومان مستاء من إدارة برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

راندا البحيري تفصح عن إعجابها بمعز مسعود عقب أنباء ارتباطه بحلا شيحة

منذ حوالي 4 ساعات

سر رغبة ريال مدريد في طرد مهاجمه

منذ ساعة و نصف

الكشف عن تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الحلم

منذ حوالي 11 ساعة

عقبة تعيق انتقال بدر بانون إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد رسمي من محمود علاء على إهانة حارس طنطا

منذ ساعة و 9 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «السفاح»

منذ حوالي 11 ساعة

التكشيل المتوقع لبرشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني

منذ حوالي 6 ساعات

خليفة كارتيرون.. الزمالك يستقر على المدرب القادم

منذ أقل من ساعتين

أحمد سليمان يُهاجم مرتضي منصور

منذ حوالي 6 ساعات

نجم برشلونة يرفض الرحيل عن الفريق رغمًا عن كومان

منذ أقل من ساعة

صفقة زملكاوية.. فايلر يبلغ الأهلي بموافقته على ضم "الموهوب"

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

صفقة الأهلي الذهبية مهددة بالفشل

منذ حوالي 5 ساعات

السيسي: نهر النيل ليس حكرا لطرف.. ومياهه ضرورة لبقاء مصر (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
03:15 ص

نجم برشلونة يرفض الرحيل عن الفريق رغمًا عن كومان

السيسي: نهر النيل ليس حكرا لطرف.. ومياهه ضرورة لبقاء مصر (فيديو)

11:34 م

صفقة زملكاوية.. فايلر يبلغ الأهلي بموافقته على ضم "الموهوب"

02:00 ص

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

05:58 ص

الكشف عن تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

09:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»