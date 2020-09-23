الحضري يعلق على رحيل إيهاب جلال من المقاصة

كشف عصام الحضري نجم منتخب مصر السابق، عن رأيه في قرار إيهاب جلال المدير الفني بالرحيل عن مصر المقاصة، وموقفه من قيادة بيراميدز فنيا خلال الفترة المقبلة.

وقال الحضري في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"،" الطريقة التي خرج بها إيهاب جلال من مصر المقاصة خاطئة، وكان يجب عليه تقديم استقالته الي مجلس إدارة النادي بدلا من شكوي النادي لاتحاد الكرة".

وأضاف، "لو كنت مديرا فنيا لنادي مصر المقاصة لاستكملت مهمتي مع الفريق بشكل رسمي حتي نهاية الموسم الجاري، ومن ثم البحث عن العروض الأخري بعد انتهاء المسابقة".

وواصل، "إيهاب جلال لن ينجح مع نادي بيراميدز، الضغوطات مختلفة مع الفريق السماوي عن مصر المقاصة بشكل نهائي، ولدي يقين كامل بفشله مع بيراميدز بسبب كثرة النجوم في النادي".