ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي وإف سي مصر

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 06:16 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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تغلب فريق الزمالك أمام نظيره طنطا بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020.


الزمالك رفع رصيده إلي 58 نقطة ويحتل "وصافة" ترتيب الدوري الممتاز، وسيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم، ويتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب البطولة برصيد 73 نقطة وحسم اللقب منذ الجولة الماضية، وسيواجه غدا نادي مصر ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من البطولة.


ويستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي ونادي مصر :-

1- الأهلي 73 نقطة.

2- الزمالك 58 نقطة.

3- بيراميدز 51 نقطة.

4- المقاولون العرب 49 نقطة.

5- سموحة 39 نقطة.

6- الاتحاد السكندري 38 نقطة.

7- إنبي 38 نقطة.

8- مصر المقاصة 37 نقطة.

9- أسوان 34 نقطة.

10- طلائع الجيش 33 نقطة.

11- الإنتاج الحربي 33 نقطة

12- الإسماعيلي 31 نقطة.

13- المصري 29 نقطة.

14- حرس الحدود 29 نقطة.

15- الجونة 28 نقطة.

16- وادي دجلة 27 نقطة.

17- نادي مصر 20 نقطة.

18- طنطا 18 نقطة.

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